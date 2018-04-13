Запрет на вейп поддержали в Роспотребнадзор

Представители Роспотребнадзора выступили с поддержкой предложения ввести в России ограничение на использование электронных сигарет. В основе вейпа лежит замещение табака специальными растворами с содержанием никотина в различном объеме (в большинстве случаев 1,2-2,4%).



Между тем, никотин относится к числу наиболее токсичных веществ, и способен стать причиной возникновения огромного количества заболеваний, включая гипертонию, онкологические заболевания, стенокардию, гипергликемию и так далее.



Проведенные исследования установили, что курительные растворы отдельных производителей по содержанию в составе формальдегидов и других вредных веществ, стимулирующих появление раковых клеток, соответствует значениям, характерным для табачного дыма. Кроме того, заправка электронных сигарет осуществляется самими пользователями, то есть людьми, не имеющих специальных навыков дозирования препарата и определения безопасных норм.



Представители Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что нарушения дозировки составов способны оказать негативное воздействие на человеческий организм.



В Роспотребнадзоре в свою очередь указывают на то, что производители вейпа позиционируют свою продукцию в качестве полностью безопасной альтернативы табаку, то есть сознательно вводят человека в заблуждение. Особенно популярностью пользуется вейпинг в молодежной среде, включая школьников, что подталкивает молодежь к курению.



В таких условиях в ведомстве выступают за любые ограничения, связанные с распространением вейпинга.