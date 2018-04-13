Болезнь Паркинсона и ее опасность

На сегодня болезнь Паркинсона относится к числу тех недугов, с которыми человечество еще не научилось бороться. Во всем мире 11-го апреля отмечают день борьбы с этим заболеванием, впервые диагностированным в первой четверти XIX века британским врачом Джеймсом Паркинсоном.



Особенностью болезни являются симптомы, характерные для обычного старения, человек становится очень тихим, совершает замедленные движения, его мышцы напряжены, и в большинстве случаев все это сопровождается бесконтрольной трясучкой тела. На поздних стадиях все это сопровождается потерей координации движений, появлению провалов памяти и в отдельных случаях слабоумием.



Известно, что болезнь Паркинсона приводит к поражению части клеток мозга, отвечающих за двигательную функцию и обучение. Причина подобного поражения до настоящего времени специалистами не определена.



При этом риск заболевания увеличивается по мере старения человека. Для людей в возрасте 40-50 лет риск болезни не превышает 0,04%, а для стариков в возрасте старше 90 лет уже 2%. Есть предположение, что болезнь развивается по мере ослабления иммунной системы, но доказательств этого пока не представлено.



Эксперты отмечают, что в России с этой болезнью не меньше 220 тысяч больных, причем цифра не окончательная, так как в глубинке лишь единицы обращаются к врачам, не сталкиваясь с проблемами, требующими экстренного вмешательства.



Самое страшное, что человек превращается в беспомощного, требуя постоянного ухода, что становится проблемой для больных и близких.