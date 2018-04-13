Проект АРТвСЕЛО завершился успехом

Организаторы проекта АРТвСЕЛО сообщили об успехе мероприятия. В общей сложности в различных акциях, проведенных в 47 российских субъектах, в качестве зрителей поучаствовало не меньше 400 тысяч сельских жителей, посетивших около 600 творческих и культурно-развлекательных мероприятий, включая киносеансы, концерты и так далее.



Представители Российского союза сельской молодежи, выступившие главной движущей силой проекта, рассказали, что участникам проекта приходилось проделывать огромный путь, чтобы разнообразить жизнь жителей удаленных поселков и деревень, подарить людям праздник и положительные эмоции.



Итоги проведенной акции были подведены в Общероссийском Народном Фронте. В рамках проведенного вебинара собравшиеся поблагодарили организаторов и непосредственных исполнителей за проведенную масштабную работу, позволившую обеспечить всесторонний досуг для жителей удаленных поселений, не имеющих возможности посещать культурные мероприятия.



Сами организаторы отмечают, что главным призом для них являются благодарственные аплодисменты и улыбки зрителей. Для сельских жителей, особенно проживающих в небольших селениях, приезд артистов является не просто редкостью, а недостижимой мечтой, которую удалось реализовать организаторам АРТвСЕЛО.



В рамках проведенного вебинара региональные координаторы поделись с собравшимися полученным опытом, отметили свои наблюдения и замечания.