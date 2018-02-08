Центробанк продемонстрировал новые купюры в видеоролике

Россияне боятся «знакомиться» лично с новыми купюрами, называя их фальшивками.







В конце текущего года на территории российского государства распространились новые купюры, посвященные присоединению Крыма и Севастополя.







Как оказалось, банковский сектор не был готов к появлению данных купюр в столь короткий срок, так как более 75% банкоматов не распознавали новые купюры и отказывались с ними работать. Аналогичная тенденция прослеживалась в 90% ситуаций, когда россияне пытались расплатиться деньгами, номинал которых составлял 200 и 2000 рублей. Кассиры настойчиво отказывались принимать их к оплате, утверждая, что это «фальшивки», им такие деньги в качестве заработной платы не выдавали, они их впервые видят.



Несмотря на заведения Роспотребнадзора о том, что отказ от приема новых купюр чреват немалым штрафом, данная тенденция продолжилась. В свою очередь, лидер Роспотребнадзора открыли «горячую линию» по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, но это, как выяснилось, не смогло наладить отношения продавцов и покупателей.



В настоящее время средствам массовой информации стало известно, что представители Центрального Банка России опубликовали официальное видео, в котором продемонстрировали населению все новые купюры и монеты. Среди них оказались «задерганные» купюры в 200 и 2000 рублей, а также монеты памятного характера, посвященные Высоцкому, играм Сочи, Минину и Пожарскому и др.



Центробанк отмечает, что появление новых купюр призвано разнообразить «монетную» жизнь населения, повысить уровень духовности и ценности исторических фактов, а также следовать европейским трендам «молодежности, стильности и моды» в эмиссии денег.



