Регистрация браков будет проходить по-новому

Утверждены новые правила, разработанные Минюстом



Стало известно о разработке Министерством юстиции новых правил, касающихся регистрации/расторжения браков на территории России.



Сообщается, что теперь регистрировать брак сотрудники ЗАГСа обязаны в течение 113 минут. При этом на оформление развода должно быть потрачено вдвое меньше времени.



При наличии у новобрачных документов с истекающим сроком действия (речь идет о паспортах, которые подлежат замене при достижении 20 и 45 лет) представителям ЗАГСа позволительно требовать их замены до оформления гражданами супружеских отношений. Но отказывать паре в приеме заявления сотрудникам органа запрещено. Получить новые паспорта до церемонии придется и обладателям документов, на страницах которых недостаточно места для проставления отметки о семейном положении.



Более того, новый регламент предусматривает проведение церемонии бракосочетания в специально выделенном для этого помещении; сочетающуюся семейными узами пару при этом должны сопровождать торжественная музыка и речь специалиста ЗАГСа. Стоит отметить, что ранее эти моменты в регламенте не уточнялись.



По-прежнему запрещается оформлять отношения кровным родственникам (лицам, имеющим общего родителя, бабушку/дедушку). Отказ в проведении церемонии будет даваться опекунам и усыновителям. Нельзя регистрировать также браки с гражданами, имеющими психические расстройства.