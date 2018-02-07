О конфискации автомобиля у виновника ДТП

Российские чиновники предлагают ужесточить меры наказания в отношении водителей, виновных в ДТП.



На сегодняшний день на территории Российской Федерации практически на ежедневной основе правоохранительные органы регистрируют около 600 правонарушений на дорогах. Помимо этого, представители ГИБДД регистрируют около 120 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими россиянами.



По мнению лидеров правоохранительной структуры государственного аппарата, доминирующая доля водителей, которые были признаны виновными в совершении ДТП, не осознают содеянного и списывают все на русское «авось». Более того, лишение водительских прав в настоящее время не пугает автомобилистов, которые даже после данной меры наказания продолжают садиться за руль транспортного средства.



На текущий момент представители верховной власти архангельской области обратились в Государственную Думу с концепцией, согласно которой необходимо производить конфискацию автомобиля и горе-водителя, который по итогам работы ГИБДД был признан виновным. Данное мероприятие позволит заставить владельцев транспортных средств не бездумно ездить по дорогам, а следить за своим поведением и процессом вождения более внимательным образом.



Согласно социологическим данным, более 70% россиян отмечают, что административные меры воздействия оказывают должный эффект лишь при высоких уровнях штрафных санкций. Опираясь на подобные сведения, чиновники предлагают ужесточить меру наказания, повысив тем самым уровень безопасности на дорогах России.