В России появится база биометрических данных

Центробанк намерен проконтролировать ход сбора биометрических материалов.



На сегодняшний день на территории Российской Федерации отмечаются «цифровые» перемены экономического характера. На данный момент лидеры Министерства связи и массовых коммуникаций выдвинули концепцию сбора биометрических материалов в одну единую систему.



До конца апреля текущего года указанная структура государственного аппарата России должна поработать механизм работы учреждений, которые будут заниматься сбором соответствующей информации и предоставлением ее в централизованный орган.



Ранее Центробанк России предлагал уполномочить коммерческие кредитные институты собирать материалы о своих клиентах в биометрическом ракурсе. Данная мера позволила бы российскому государству обзавестись «Банком биометрических сведений», а соответственно развивать банковский сектор на новом уровне в соответствии с «цифровыми технологиями».



В настоящее время на территории российской державы Сбербанк сумел активировать в пробной версии несколько умных банкоматов, которые идентифицируют клиента на основе материалов биометрического типа: голос, сетчатка глаза, отпечаток пальца, изображение лица. Использование новых технологий позволит значительно упростить диалог между банками и россиянами, которые фактически станут прямыми носителями конфиденциальной информации. Для получения доступа к онлайн-кабинету в банке гражданину будет достаточно ввести логин и пароль, а затем подтвердить свою личность путем изображения своего лица, голосового сообщения, отпечатка пальца или иного способа.



По мнению лидеров финансового сектора России, использование биометрических систем в России позволит в значительной степени защитить средства граждан на банковских счетах, обязав их подтверждать каждую операцию при помощи нового вида данных. Минкомсвязи и Центробанк намерены совместно проработать детали данного мероприятия и приступить к его реализации в течение текущего года.