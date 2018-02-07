О стоимости бензина внутри страны

Экспорт бензина позволит стабилизировать стоимость топлива внутри страны. Профицит топливных ресурсов позволил увеличить экспорт бензина на 56%



На протяжении минувшего года (с сентября по декабрь) российские аналитики неоднократно отмечали тенденцию ценового роста относительно топливных ресурсов. В январе текущего года вступил в силу нормативно-правовой документ, который регламентирует процесс ценообразования на топливно-энергетические ресурсы. В частности, представители верховной власти утвердили повышение акцизного сбора относительно топлива, что, несомненно, отразится на ценовом диапазоне бензина и дизеля.



В настоящее время Владимир Путин отметил, что у Российской Федерации есть потенциал для сдерживания стоимостной оценки топливных ресурсов внутри страны. На данный момент на рынке сложились довольно оптимальные условия для стабилизации или временной заморозки стоимости бензина и дизеля. Указанные энергетические ресурсы в большей степени зависят от курса нефти и акцизов. На текущий момент на фоне роста стоимостного диапазона относительно «черного золота» уровень нефтегазовых доходов повысился, что позволяет сдержать ценовой прирост на бензин внутри государства. К сожалению, повышение акцизов неизбежно, но его можно немного отсрочить.



Согласно сведениям аналитических компаний, на протяжении января 2018 года Россия сумела нарастить экспорт топливных материалов примерно на 56%. Данной тенденции способствовал профицит ресурсов энергетического характера, который был вызван тем, что лидеры Федеральной антимонопольной службы сдерживали реализацию топлива за пределы России на фоне роста цен внутри страны.



На текущий момент экспорт топлива способствует сдерживанию цен на бензин и дизель на внутреннем рынке РФ до весны.



В то же время аналитики не исключают, что после выборов президента России (примерно в апреле-мае) цена за литр топлива может резко подскочить до 50-55 рублей. Власти отмечают, что при сохранении текущих условий относительно нефти повышение цен на топливо в России будет более низким и плавным.