Россияне стали активно пользоваться кредитными картами под 0%

Согласно сведениям аналитической службы банка России, на протяжении минувшего года банковский сектор сумел выдать россиянам более 6 миллионов кредитных карт. Кроме того, около 68% кредитных продуктов банка в виде пластиковой карты были оформлены с минимальным лимитом в 100 тысяч рублей.



Представители Центробанка Российской Федерации отметили, что по сравнению с 2016 годом уровень заинтересованности в кредитных картах вырос примерно на 52%. Несмотря на то, что доминирующая доля клиентов банковского сегмента предпочитает погашать свой «долг» в течение льготного периода (когда действует тариф 0% годовых), банки сумели увеличить уровень прибыльности по кредитным продуктам.



Согласно предварительным подсчетам экспертов в области аналитики, средний уровень доходности от кредитных карт в банковском секторе в течение 2017 года вырос на 7,3% в годовом выражении.



Руководство Центробанка отметило, что банки начали «наживаться» на комиссиях, установленных за пользование кредитными картами при снятии наличности. Несмотря на это, россияне все же научились экономить на оплате процентов по кредиткам, используя «кредитный капитал» в течение льготного периода, переплачивая всего около 2,5%-5,0% от обналиченной суммы.



Лидеры банковского сектора отмечают, что повысить уровень заинтересованности в кредитных картах благодаря правильному позиционированию продукта и предоставлению оптимальных условий для его использования в современных условиях.



Согласно результатам социологических опросов, более 78% российского населения увидело выгодность кредитных карт в течение льготного периода, который привлек их внимание.