О налоговом режиме для самозанятых граждан в период "налоговых каникул"

Налоговые каникулы для самозанятых граждан продлены до 2019 года. В течение налоговых каникул будет усовершенствована налоговая система в отношении данной категории граждан.



Средствам массовой информации стало известно, что российские чиновники выступили с предложением о пролонгировании «налоговых каникул» в отношении новой категории граждан, оказывающих услуги и получающих за это денежное вознаграждение без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Согласно законодательной новелле минувшего года к таковым стали относить «самозанятых граждан».



В соответствии с новой концепцией, лица, оказывающие услуги на платной основе (няня, домработница, водитель, репетитор и др.) без регистрации в налоговом органе в качестве предпринимателя или юридического лица, должны был выйти и тени на фоне временно моратория на налоговые отчисления. Представители верховной власти утвердили так называемые «налоговые каникулы», то есть 0% по налогам и сборам, до конца 2018 года.



Минтруда отметил, что, несмотря на довольно «приветливые» условия, граждане все же не рискнули «рассекречиваться», так как не знают, что в дальнейшем государство «придумает» в отношении них: условия для регистрации, уровень налогообложения, необходимость лицензии или соответствующего образования и пр.



Более того, некоторые ведомства отметили, что концепция о самозанятых граждан не оправдала себя на фоне низких показателей: в системе Федеральной налоговой службы в течение 2017 года было зарегистрировано чуть больше 900 человек по всей стране!



На сегодняшний день представители верховной власти Российской Федерации выступили с предложением о продлении «налоговых каникул» с целью совершенствования законодательного фундамента и налоговой базы в отношении самозанятых россиян.



Согласно предварительным данным, пролонгирование «налогового моратория для самозанятых» будет зафиксировано до конца грядущего года. Течение данного времени российские чиновники намерены усовершенствовать механизм по «выводу на чистую воду» россиян с целью повышения уровня налоговых сборов в казну.



Власти намерены создать оптимальный вариант налогообложения, который бы позволил пополнить государственный бюджет без серьезных финансовых потрясений для россиян.