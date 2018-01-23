Аpple проиграла дело против “Steve Jobs”

Аpple проиграла дело против итальянских предпринимателей, которые создали компанию под названием “Steve Jobs” Итальянские братья выиграли продолжительную юридическую битву с Apple за название компании.



Винченцо и Джакомо Барбато являются братьями, которые живут в Италии и в течение длительного времени вели юридическую борьбу с Apple. Причиной конфликта является желание обоих братьев зарегистрировать на свое имя компанию, которая называется “Стив Джобс”. Неудивительно, что технологический гигант настроен крайне негативно к возможности использования другими людьми имени легендарного босса Apple. Сообщается, что суд все-таки вынес решение в пользу братьев.



Это означает, что оба итальянца получили право назвать собственную компанию Steve Jobs. Сам конфликт начался в 2012 г., когда с удивлением обнаружилось, что Apple не владеет правами на имя Стив Джобс. На данный момент братья уже находятся в процессе создания собственной компании по производству одежды и аксессуаров. Чтобы привлечь к ней больше внимания, Винченцо и Джакомо Барбато решили, что это наиболее подходящее название для нового бренда.



Оба молодых предпринимателя будут продолжать работать над новыми продуктами от своей модной линии, которая будет включать в себя сумки, джинсы, шапки, футболки и многое другое. Братья даже разработали стилизованный логотип с буквой J на переднем плане, которая “откушена” с одной стороны. В верхней части есть лист, который напоминает “яблоко” от Apple, но похоже, что для судебных органов это не является причиной, чтобы увидеть аналогию с официальным логотипом технологического гиганта.