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Аpple проиграла дело против “Steve Jobs”

23.01.2018

Аpple проиграла дело против Steve JobsАpple проиграла дело против итальянских предпринимателей, которые создали компанию под названием “Steve Jobs” Итальянские братья выиграли продолжительную юридическую битву с Apple за название компании.

Винченцо и Джакомо Барбато являются братьями, которые живут в Италии и в течение длительного времени вели юридическую борьбу с Apple. Причиной конфликта является желание обоих братьев зарегистрировать на свое имя компанию, которая называется “Стив Джобс”. Неудивительно, что технологический гигант настроен крайне негативно к возможности использования другими людьми имени легендарного босса Apple. Сообщается, что суд все-таки вынес решение в пользу братьев.

Это означает, что оба итальянца получили право назвать собственную компанию Steve Jobs. Сам конфликт начался в 2012 г., когда с удивлением обнаружилось, что Apple не владеет правами на имя Стив Джобс. На данный момент братья уже находятся в процессе создания собственной компании по производству одежды и аксессуаров. Чтобы привлечь к ней больше внимания, Винченцо и Джакомо Барбато решили, что это наиболее подходящее название для нового бренда.

Оба молодых предпринимателя будут продолжать работать над новыми продуктами от своей модной линии, которая будет включать в себя сумки, джинсы, шапки, футболки и многое другое. Братья даже разработали стилизованный логотип с буквой J на переднем плане, которая “откушена” с одной стороны. В верхней части есть лист, который напоминает “яблоко” от Apple, но похоже, что для судебных органов это не является причиной, чтобы увидеть аналогию с официальным логотипом технологического гиганта.

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