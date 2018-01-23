Квалифицированных специалистов - на Дальний Восток

Власти намерены привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток путем финансовой поддержки



Чиновники предлагают увеличить уровень государственной поддержки граждан, уезжающих работать на Дальний Восток в рамках программы «трудовая мобильность»



На сегодняшний день российские чиновники активно занимаются разработкой инфраструктуры, улучшением и преобразование Дальнего Востока. Около трети государственного бюджета предназначено для развития данного региона.



На протяжении минувшего года представители верховной власти начали реализацию проекта по облагораживанию и «заселению» Дальнего Востока, путем предоставления россиянам на бесплатно основе участка для проживания, ведения собственного крестьянско-фермерского хозяйства, площадь которого не превышала 1 гектара.



На текущий момент российские чиновники предлагают развивать указанный регион России посредством привлечения квалифицированных кадров. В частности, в ближайшее время Государственная Дума рассмотрит нормативно-правовой акт, который предусматривает возможность получения работниками, переехавшими на Дальний Восток, субсидии в размере не более 1 миллиона рублей.



Помимо этого чиновники предлагают увеличить размер поддержки предприятий и расчета на одного сотрудника с действующих 225 000 до 1 миллиона рублей. Более того, власти намерены преобразовать порядок оформления сотрудника. В частности, трудовой договор с иногородними гражданами можно будет заключать не на 3, а на 2 года.



Власти также предусматривают возможность привлечения сотрудников в рамках государственной программы не только в создаваемую компанию, но и в уже действующую.