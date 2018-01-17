Минздрав отметил успехи в борьбе с курением и алкоголизмом в России

На протяжении 5 лет уровень потребления алкоголя сократился на 80%



На сегодняшний день российские чиновники развернули самую настоящую войну с вредными привычками россиян: курением и алкоголизмом.



Согласно сведениям Министерства здравоохранения, в течение 2015-2017 годов на фоне увеличения доли заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхательной системы, в России возобновился рост относительно показателя смертности населения примерно на 3,2% в годовом выражении.



В настоящее время лидеры здравоохранения отметили, что на протяжении последних пят лет на территории российского государства значительно сократился уровень потребления напитков алкогольного характера. В частности, согласно сведениям статистических служб России, доля потребления алкоголя была сокращена на 80%. Тенденции уменьшения потребления спиртосодержащих напитков способствовала политика властей, направленная на пересмотр на ежегодной основе минимального ценового порога для реализации указанного товара, а также вовлечение граждан в мероприятия по ведению здорового образа жизни.



Помимо этого, Вероника Скворцова акцентировала внимание, что в России сократился объем потребления изделий табачного характера. В частности, в течение последних 5 лет доля взрослых курильщиков сократилась примерно на 22%. Среди граждан подросткового возраста употребление сигарет сократилось примерно на 30%-32%. Уровень пассивного курения подвергся колоссальному сокращению – в 4,5 раза.



Согласно заявлениям Министерства здравоохранения РФ, власти утвердили концепцию, направленную на увеличение продолжительности жизни населения с помощью введения определенного комплекса мероприятий как на законодательном, так и на социальном уровне. В частности, согласно прогнозным сценариям экспертов к 2025 году средний уровень продолжительности жизни российского населения достигнет отметки 76 лет.