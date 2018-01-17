Возврат неарлизованного товара - запретить?

Яровая предлагает запретить возвращать поставщикам нереализованный продавцами товар



На сегодняшний день торговые сети, осуществляющие оптовые закупки хлебопекарных изделий, имеют право вернуть поставщикам нереализованный товар. Согласно предварительным подсчетам экспертов в области аналитики, данная «схема» сотрудничества значительно осложняет деятельность поставщиков, нанося им урон в районе 3 миллионов тонн пшеницы высшего качества.



Ирина Яровая выступила перед чиновниками с инициативой запретить осуществлять возврат торговыми точками нереализованной продукции. Данная мера позволит защитить интересы и права поставщиков, а также обезопасить граждан от реализации некачественного товара и повышения цен в связи с понесенными убытками.



Согласно заявлениям представители политической фракции «Единая Россия», в 70% случаев практика по возврату нереализованного товара негативно отражается на деятельности поставщиков. В частности, на фоне серьезных убытков компания-производитель и по совместительству поставщик вынуждена сокращать штат, издержки на содержание основных фондов, сворачивать часть производства и сокращать ассортимент товара, что в значительно степени «поджимает» финансовые права и интересы покупателей. Более того, возврат нереализованного товара зачастую парализует деятельность поставщика на фоне «захламления» складских помещений и причинения им тотальных убытков, что провоцирует их разорение. Соответствующий нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрение Государственной Думы.