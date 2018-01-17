Московский патриархат ратует за возвращение к старому стилю

Как сообщает российское агентство международной информации «РИА Новости», Московский патриархат выступает за возвращение России к старому стилю.



Юлианский календарь применялся в государстве до Октябрьской революции 2017 года. Григорианский календарь, действующий в настоящее время, был введён большевиками, пришедшими к власти, в феврале 2018 года. Такая модернизация стала своеобразным политическим трендом нового Правительства России, возглавленного Лениным.



По словам зампреда Синодального информационного отдела Русской православной церкви (далее - РПЦ) А. Щипкова, разногласия со стилями возникают ежегодно накануне празднования Рождества Христова. Многие считают, что великий христианский праздник следует отмечать 25 декабря. Приверженцем старого стиля в Российской Федерации остаётся лишь РПЦ. Церковь хранит традиции и использует юлианский календарь в богослужении.



В результате в России новогодние торжества отмечают вместе с большой частью мировых держав, которые используют григорианский календарь. А вот Рождество Христово россияне продолжают справлять 7 января, то есть празднуют по юлианскому календарю.



Согласно позиции представителя РПЦ, любой месяцеслов являет собой элемент картины мироздания. Поэтому его нельзя считать лишь буквами и цифрами, переложенными на бумагу. Россия, находящаяся в самобытной христианской модели, обязана в ней оставаться и продолжать существовать, возвратившись к старому стилю.