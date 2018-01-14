Еженедельный темп роста цен на бензин уменьшился

Статистики отметили, что с 1 по 9 января текущего года в России топливо подорожало на 0,1%



В конце минувшего года российские аналитики предрекали топливу резкий ценовой скачок. Согласно прогнозным данным экспертов, средний уровень цен на бензин в 2018 году может установиться в районе 50-55 рублей за литр. Представители Федеральной антимонопольной службы отметили, что к концу 2017 года среднее ценовое значение топливо установилось в пределах 39-42 рублей за литр. Более того, ФАС утверждала, что резкого скачка относительно стоимости бензина не будет. В предвыборный период будет возможен незначительный прирост цен на топливо.



Согласно сведениям статистической службы России, на протяжении первой недели января 2018 года средний уровень прироста стоимости топливных ресурсов установился на отметке 0,1%. Российские чиновники отмечают, что темп стоимостного роста топлива замедлился, так как в конце декабря он достигал уровня 0,2%-0,3% на еженедельной основе.



Экспертами была выявлена реальная причина столь глобального повышения курса топливных материалов. Изначально чиновники утверждали, что данная мера является вынужденным решением властей из-за нехватки средств для осуществления ремонтных работ дорожного покрытия на территории Крыма и Калининграда. Согласно новой «версии», увеличение стоимостного диапазона относительно топлива в наибольшей степени связано с введением нового вида налога в нефтяной отрасли в лице НДД.



На текущий момент эксперты в области аналитики не исключают, что после выборов главы государства власти все же резко поднимут цены на бензин до прогнозируемых 50-55 рублей за литр.