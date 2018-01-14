В Финляндии разработали аэрозоль, который лечит зависимость от компьютерных игр

Финские ученые разработали препарат, который позволяет избавиться от компьютерной зависимости



Исследователи из Национального института здоровья и благосостояния Финляндии разработали аэрозоль, который лечит зависимость от компьютерных игр. Первые тестирования проводились в группе, насчитывавшей более 30 человек. Их результаты были очень хорошими. Сейчас идет набор персонала для второй серии испытаний, – информирует организация на своем сайте.



Спрей, который действует на организм через нос, – это не первое лекарство для лечения зависимости данного типа, над которыми работают финны. Ранее они разрабатывали препарат в виде таблетки с таким же эффектом, однако, активность в организме ключевых веществ в течение длительного времени заставила изменить эту концепцию. Спрей действует гораздо быстрее, благодаря чему он практически сразу же отбивает желание включиться в компьютерную игру.



Основным компонентом препарата является налоксон, который блокирует выработку организмом эндорфинов – так называемых гормонов счастья. Налоксон широко применяется при лечении наркомании, а финские ученые считают его одним из важнейших в настоящее время терапевтических средств.



Кроме исследователей из Института, в работе над лекарствами также участвуют ученые из Университета в Турку. Данные первой серии испытаний показывают, что эффект от действия препарата ощущается уже через минуту после начала приема. Второй этап исследований имеет целью сократить это время и будет проводиться уже в январе.



В 2018 году зависимость от компьютерных игр была внесена в список психологических заболеваний, подготовленный ВОЗ.