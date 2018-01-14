Возможности ОСАГО при европротоколе расширены

В настоящее время рынок страховых услуг претерпевает глобальные перемены в части системы ОСАГО. Средствам массовой информации стало известно, что президент российской державы подписал законопроект, предусматривающий увеличение уровня выплат по ОСАГО в пределах европротокола.



В частности, участники дорожно-транспортного происшествия получили возможность оформить «страховой случай» без вызова сотрудника правоохранительного ведомства. Для этого им достаточно «запечатлеть» инцидент на средства фиксации, отправить данные и протокол ДТП (составленный участниками) в страховую компанию. При отсутствии противоречий между участниками дорожно-транспортного происшествия. Выплаты ОСАГО по европротоколу могут достичь 100 тысяч рублей.



В случае наличия противоречий потерпевшая и пострадавшая стороны составляют протокол с указанием претензий каждой стороны, регистрируют ДТП с помощью спутниковой навигации или фотосъемки, отправляют данные в страховую компанию через специальную единую службу.



В настоящее время ведется проработка деталей инновационного сопровождения дорожно-транспортных происшествий через единую базу данных. Новшество относительно электронного обращения в страховую компанию вступит в силу летом текущего года.