Россияне поддержали экономический рост своим кошельком

Потребительская модель поведения россиян способствовала усилению восстановительной части экономики.



В настоящее время администрация Центрального Банка России отметила, что основная заслуга по восстановлению и поддержанию оздоровительной стадии экономики России принадлежит населению. Данное утверждение основано на исследовании, которое было проведено представителями Банка России на протяжении текущего года.



Согласно сведениям экспертов в области аналитик, россияне, почувствовав улучшение ситуации в стране, перестали бояться финансового краха и ринулись совершать покупки, которые так долго откладывали (на протяжении всего кризисного периода). Потребительская модель, сменившая сберегательную «программу» сознания населения, способствовала повышению уровня продаж и объема выручки на протяжении осени 2017 года примерно на 3,0%-3,3% в годовом выражении.



Фактически россияне помогали восстанавливать экономику. Опираясь на собственный кошелек. Более того, постепенно утихомирившаяся инфляция позволила россиянам вновь пересмотреть свои стереотипы относительно кредитов. Чиновники сумели создать все условия для того чтобы граждане не попадали в долговую яму, определив «потолок» кредитного капитала. На фоне данных обстоятельств местное население стало активно пользоваться кредитными средствами, что позволило развернуться представителям банковского сектора. На текущий момент россияне вновь склонились к сберегательной модели, но уровень потребления при этом не падает.



Несмотря на падение уровня доходов коренного населения России в реальном выражении (примерно на 1,4% годовых), граждане смогли отстоять экономику страны и развернуть ее в нужном направлении.