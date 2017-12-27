Грядет понижение содержание этилового спирта в водке

Крепость в водке будет понижена до 37,5 градусов



На сегодняшний день российские чиновники развернули активную борьбу с пагубными привычками коренного населения.



В частности, Минздрав обязал производителей табачных изделий указывать состав продукта на упаковке. Помимо этого, с 2018 года уровень акцизов на товары табачного происхождения будут повышаться несколько раз в год, что приведет к росту цены на сигареты и спровоцирует добровольный отказ россиян от курения.



На текущий момент представители верховной власти вновь выдвинули идею о пересмотре уровня этилового спирта в традиционном русском крепкоалкогольном напитке. В соответствии с идеологией чиновников РФ, необходимо понизить содержание спирта в водке до 37,5 градуса. По мнению некоторых представителей верховной власти России, вкус «новой» водки буде более мягким и менее отражаться на здоровье граждан. Помимо этого, власти отмечают, что заметно снизятся расходы производителей, что позволит установить более оптимальную цену нового напитка.



В целом рекомендации по изготовлению крепкого алкоголя останутся прежними: верхняя планка содержания спирта на уровне 56%, а нижняя – 37,5%.



Новая концепция «водочного» производства будет рассмотрена на заседании Государственной Думы в грядущем году.