Бумажные ПТС уходят в прошлое

Российская власть взяла курс на так называемую электронизацию. Проще говоря, государство намерено активно внедрять новые технологии во все отрасли.



Речь идет не только о применении информационных технологий в медицине или образовании. Ситуация коснется и людей. Например, не так давно стало известно о планах властей по чипированию домашних животных. Также рассматривается вопрос по поводу замены паспортов электронными картами (для дальнейшего претворения в жизнь идеи по чипированию граждан). Судя по словам экспертов, электронные документы, удостоверяющие личность, появятся у россиян в промежутке между 2025-2035 годами, а кампанию по вживлению чипов будут с осторожностью проводить уже в 40-х годах.



Пока эта информация кажется дикой, но, судя по всему, первые колокольчики уже прозвенели. Постепенно осуществляется переход на электронный документооборот, многие давно забыли о наличных деньгах, предпочитая им «электронные», хранящиеся на банковских счетах или картах, и даже пользуются невероятно удобной функцией — электронной подписью. Вот и автомобилистов постепенно пытаются вовлечь во весь этот процесс, навязывая электронные права и паспорта на машины.



К слову, о ПТС. Стало известно, что после получения паспорта транспортного средства в электронном виде бумажный вариант будет автоматически признан недействительным. Соответствующий документ подготовлен представителями МВД. Авторы инициативы подобным действием планируют пресекать попытки мошенников зарегистрировать ТС путем использования сразу двух техпаспортов.



Подчеркивается, что ожидаемые изменения помогут установить порядок при совершении автомобилистами действий регистрационного характера. Также в тексте документа отмечается, что пока процедура получения электронных паспортов является добровольной. Препятствий для совершения владельцами ТС регистрационных действий при их отсутствии никто создавать не будет.