О списании долгов физлиц по состоянию на начало 2015 года

Государственная Дума рассмотрит законопроект о списании долгов физлиц по состоянию на начало 2015 года. Также долги собираются списать и индивидуальным предпринимателям.



Комитет Госдумы, занимающийся вопросами бюджета, налоговой системы, рассмотрел и одобрил проект закона, согласно которому физлица могут рассчитывать на списание налоговой задолженности по отдельным налогам, что образовалась на конец 2014. Действие законопроекта также касается и ИП. Комитет надеется, что по результатам второго чтения проект закона будет принят.



Заместитель министра финансов России прокомментировал законодательную инициативу. Он уточнил, что физлицам предлагают простить долги по таким налогам, как транспортный, земельный и имущественный. Не оставят без внимания и образовавшуюся пеню, которую также намереваются списать. А вот предпринимателям, которые задействованы в сфере добычи полезных ископаемых, задолженность по налогу на их добычу не простят, как не спишут акцизы, налоги, начисленные при перемещении грузов через таможню.



Стоит отметить, что соответствующий законопроект призван своим действием реализовать озвученное на пресс-конференции предложение президента об освобождении граждан от накопившихся налоговых обязательствах, которые возникли вследствие определенных недоработок налоговой системы страны. Тем временем, скоро вступят в силу новые принципы взыскания алиментов.