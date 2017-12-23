Дополнительные дотации для пенсионеров

Власти намерены окончательно исключить пенсионеров из «нищенской зоны» путем выплаты дополнительных дотаций. Регионы получать около 7 миллиардов рублей для выплат пенсионерам.



На сегодняшний день российские чиновники неоднократно отмечали, что в России нет бедных пенсионеров. Представители верховной власти акцентировали внимание, что уровень бедности в стране не затронул граждан пожилого возраста, которые находятся на попечении государства.



Несмотря на многократные возгласы российских чиновников относительно бедности Пенсионного фонда, бюджет которого практически опустел, чиновники не перестают твердить, что на территории российской державы нет ни одного пенсионера, который бы получал пенсию менее уровня прожиточного минимума.



В настоящее время средствам массовой информации стало известно, что глава государства выделил 14 регионам страны более 7 миллиардов рублей, которые предназначаются исключительно для пенсионеров. Согласно распоряжению представителей власти России, указанные средства будут направлены в качестве дополнительных выплат гражданам пенсионного возраста. Средний уровень доплат составит от 2300 до 8400 рублей.



Согласно статистическим данным, на территории российского государства в 2017 году средний уровень пенсий по старости составляет около 11500-1200 рублей. Российские власти прогнозируют, что в течение ближайших двух лет пенсия будет только расти. Среднее значение пенсионных выплат в России в скором времени установится на отметке 15500 рублей.