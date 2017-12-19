Ипотечные сделки выросли в 2 раза

В России зафиксирован резкий рост относительного ипотечного кредитования



На сегодняшний день на территории России власти зафиксировали шестое (по счету) понижение уровня ключевой ставки, которая опустилась до 7,75% в годовом эквиваленте. Аналитические службы неоднократно отмечали, что после каждого понижения указанного финансового показателя, банки снижали уровень процентных ставок по кредитной и депозитной линии, что порождало резкий рост спроса со стороны россиян.



По данным Росстата, в течение текущего года более 57% россиян приобрели недвижимость с помощью ипотеки. Более того, около трети граждан обращались в банковские учреждения с целью рефинансирования долга. Согласно мнению ведущих экспертов в области аналитик, уровень ипотечных сделок на территории российского государства вырос более чем в 2,5 раза.



На текущий момент российские власти одобрили на первом чтении законопроект, предусматривающий возможность предоставления ипотечного займа семьям, у которых в 2018 году родится второй ребенок. Согласно предварительным подсчетам экспертов, в новой программе могут принять более 600 тысяч российских семей. Единственным важным условием является приобретение недвижимого имущества исключительно на первичном рынке.



Российские власти акцентировали внимание на том, что программа «льготной ипотеки под 6% годовых» носит сугубо социальный характер, но аналитики утверждают, что данная мера призвана стимулировать деятельность застройщика путем создания искусственного роста спроса на первичную недвижимость.