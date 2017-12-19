Возвращение на рынок РФ латвийских и эстонских шпрот

Россельхознадзор дал добро на поставку шпрот двум предприятиям из стран Балтии



Российское надзорное ведомство (Россельхознадзор) снял запрет на ввоз шпрот и некоторой другой продукции из рыбы для двух предприятий из Латвии и Эстонии. Это означает, что прибалтийские шпроты вернутся на праздничные столы многих россиян в канун Нового года. Ранее, два года назад, Россельхознадзор запретил ввоз в страну тех же шпрот, обосновав это тем, что в консервах находились вредные для здоровья населения канцерогенные вещества. Теперь, как определили специалисты ведомства, такие вещества в продукции двух предприятий отсутствуют. С остальными балтийскими производителями надзорное ведомство пообещало разобраться позже.



Однако и появление на рынке всего двух конкурентов встревожило руководство российских предприятий, выпускающих ту же продукцию, особенно в Калининграде. Руководитель одного из таких предприятий под громким названием "За Родину" Лютаревич заявил, что допуск балтийских шпрот на отечественный рынок чреват потрясениями. Вплоть до полного обрушения этого рынка.



С точки зрения Лютаревича, прибалтийские конкуренты могут демпинговать по части цен и отодвинуть российских производителей на второй план. Независимые эксперты же полагают, что для самих россиян важнее купить те же шпроты к праздникам по доступной цене. А уж по части качества балтийские шпроты всегда были на высоте.