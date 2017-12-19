В России могут исчезнуть 10 и 50 рублевые купюры

Появление новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей «изживут» более мелкие деньги



На сегодняшний день на территории Российской Федерации население активно знакомится с новыми купюрами, которые были выпущены в обращение в октябре текущего года. Согласно аналитическим данным, средний чек россиянина при одном походе в магазин варьируется от 500 до 600 рублей, притом чаще всего граждане расплачиваются 100 рублевыми купюрами. В целях облегчения процесса инкассации и сдачи кассы российские чиновники приняли решение об эмиссии новых монет, номиналом в 200 и 2000 рублей.



Согласно аналитическим данным, использование на территории российского государства мелких купюр (10 и 50 рублей) в последнее время резко сократилось. Более того, Центробанк акцентировал внимание на том, что в России наблюдается переизбыток денежной массы в форме монет. Администрация Центрального Банка РФ убедительно просит граждан сдавать ежемесячно мелочь в коммерческие банки.



Согласно прогнозному сценарию ведущих аналитиков, в ближайшее время из оборота могут исчезнуть десятирублевые монеты и купюры, а в ближайшую пятилетку – из оборота будут изъяты 50 рублевые купюры.



Специалисты в области аналитики и валютного рынка утверждают, что на фоне роста потребностей граждан и роста затрат, связанных с обыденной жизнью, мелкие купюры «изжили» себя, что требует мгновенной реакции со стороны чиновников, чтобы не допустить повышения уровня инфляционных ожиданий на фоне избытка денег в стране.