Цены на недвижимость останутся прежними

В 2018 году прогнозируют стабильность относительно цен на недвижимом рынке



На сегодняшний день россияне все чаще задаются вопросом: что ждет их в грядущем году в отношении недвижимости? Стоит ли ожидать глобального падения цен или резкого восходящего стоимостного скачка?



Владимир Путин и российские чиновники одобрили программу «льготной ипотеки», которая подразумевает предоставление кредита ипотечного характера под 6% годовых на новостройки. Минстрой живет глобальный рост спроса на недвижимость в рамках указанного мероприятия.



Согласно мнению экспертов, в течение грядущего года не стоит ожидать глобальных перемен. Фактически понижения цен на недвижимое имущество не произойдет. При постепенном отказе от долевой модели строительства власти допускают небольшой рост цен, но это в течение грядущего года пока исключено.



Российские чиновники уверяют, что в течение 2018 года россиянам нечего бояться. В стране будет царить относительная стабильность, средний уровень цен на недвижимое имущество останется на уровне 2017 года с возможностью повышения не выше значения инфляции.