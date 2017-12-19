Водителей обязали иметь при себе светоотражающую одежду

В ПДД внесли коррективы относительно использования спецодежды водителями в темное время суток



На сегодняшний день на территории российского государства происходят глобальные перемены, которые затрагивают фактически все сферы деятельности. Российские чиновники отметили, что ситуация, складывающаяся на российских дорогах, требует срочного вмешательства и ужесточения правил и требований в ходе «дорожного процесса».



Министерство внутренних дел неоднократно акцентировало внимание на том, что около 67% дорожно-транспортных происшествий происходит в темное время суток, притом в 49% ситуаций связано с наездом на пешеходов. В течение текущего года представители правоохранительного ведомства ужесточили меры административного наказания в отношении и водителей и пешеходов, увеличив размер штрафных санкций за несоблюдение установленных правил на дорогах в части перехода дороги пешеходами и отказа уступать в установленном месте участникам дорожного движения со стороны водителей.



На текущий момент Государственная Дума одобрила законопроект, который обязывает водителей в темное время суток носить специальную одежду со светоотражающими эффектами. Данная мера призвана сократить количество дорожно-транспортных происшествий в темное время суток. Таким образом, при поездке вечером или ночью в автомобиле в обязательном порядке должна быть одежда со светоотражающими полосами.