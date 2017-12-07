Названы 5 наиболее опасных угроз для нашей планеты

Ученые назвали ТОП-5 катастроф, которые приведут к уничтожению Земли



Ученые выяснили, что во время путешествий в космическом пространстве нашу планету подстерегает множество угроз. Специальный корреспондент ToDay News Ufa составил перечень ТОП-5 наиболее опасных космических катастроф, которые способны вызвать на Земле глобальные разрушения и даже привести к гибели всего живого на нашей планете.



Итак, на 5 месте по степени опасности находятся известные всем космические тела нашей Солнечной системы - астероиды. Очень давно, около 65 миллионов лет назад, одно из этих небесных тел, проникнув сквозь атмосферу нашей планеты и упав на Землю, привело к полному вымиранию динозавров и других крупных животных.



По прогнозам специалистов, диаметр астероида составлял более 10 километров. Его падение надолго остановило жизнь на нашей планете. Потребовались сотни тысяч лет, чтобы Земля снова восстановилась, и на ней продолжила развиваться жизнь. Согласно подсчетам ученых, астероиды такого размера сталкиваются с Землей в среднем один раз в 100 миллионов лет. Если же наша планета столкнется с космическим объектом в несколько раз крупнее этого, на ней не останется ничего живого.



4 место среди наиболее опасных космических угроз занимают звезды. В космосе все постоянно находится в движении. Звезды, ближайшие Солнечной системе, тоже летят по направлению к нам. Спустя сотни миллионов лет они приблизятся к Земле настолько, что их гравитация может разорвать ее.



3 место среди потенциальных угроз занимают одни из самых загадочных и жутких объектов в нашей вселенной - черные дыры. Их гравитационное притяжение настолько мощное, что противостоять ему не могут даже объекты, двигающиеся со скоростью света. Если одна из черных дыр выбросит струю плазмы в сторону Земли, это моментально испепелит нашу планету.



На 2 месте находится ближайшая к нам крупнейшая галактика Андромеда. Ученые предполагают, что спустя 5 миллиардов лет она поглотит нашу Галактику – Млечный Путь, а вместе с ней и Землю.



Возглавляет список пяти возможных катастроф Солнце. Именно от процессов, происходящих на Солнце, и от его жизненного цикла напрямую зависит жизнь нашей планеты. Если оно станет светить ярче, остынет или превратится в сверхновую звезду – на Земле погибнет все живое. Впрочем, в течение ближайших миллионов лет нашей планете это не угрожает.