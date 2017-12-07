Туристический поток в Россию заметно увеличился

Несмотря на политическую напряженность, которая царит уже больше трех лет на фоне воссоединения российского государства и Крыма, власти сумели поднять отечественный туризм и сделать его более привлекательным не только для своих соотечественников, но и для иностранных граждан.



На сегодняшний день согласно аналитическим данным, по состоянию на 1 октября текущего года Россию посетило около 3,3 миллиона человек. Туристические операторы отмечают, что иностранные гости прибывают на территорию российской державы не только группами, но отдельно для индивидуального отдыха и просвещения.



По результатам социологических опросов, наиболее популярным для иностранных гостей местом в России является Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Казань. Кроме того, иностранные туристы с удовольствием изучают русскую кухню, традиции и молодежный «сленг».



В числе лидеров по численности туристов, приезжающих на территорию России, являются жители Китая, Германии и Америки. Статистические службы также отмечают, что проток туристов их Украины на протяжении последних трех кварталов также вырос примерно на 3,5%.



На сегодняшний день украинские власти намерены принять ряд мер, направленный на прекращение транспортного сообщения с российской державой с целью запрета жителям Украины посещать Россию. По мнению киевских властей, украинцам нечего делать на российской земле. Заявления представителей верховной власти Украины относительно запрета посещения России наших соотечественников не пугает, так как в 75% случаев основной поток туристов приходится на Китай, Германию, США. В числе лидеров, входящих в первую десятку, также отмечают туристов из Италии, Кореи, Франции, Испании, Японии и Ирана.