Ассоциации инвалидов получат дополнительное субсидирование

Одобрена идея о выделении в текущем году дополнительных средств для инвалидов



На сегодняшний день российские чиновники озабочены финансовым и духовным состоянием граждан. В особой степени данный вопрос затрагивает граждан с ограниченными способностями.



На протяжении последних 5 лет власти пытались сделать окружающий мир для указанной категории российского населения более доступным, ярким и чистым. В частности, в 48% городов России появились специальные транспортные средства, учитывающие возможность перемещения на них инвалидов, оборудованные специальными устройствами для входа и выхода, а также более безопасного передвижения.



Российские чиновники давно отметили, что помощь людям с ограниченными возможностями получить довольно тяжело. В связи с этим был пересмотрен порядок оформления пенсионных выплат и иных причитающихся компенсаций. Упрощен механизм работы социальных служб с гражданами-инвалидами, расширен перечень допустимых услуг и медикаментов, предназначающийся людям с ограниченными способностями и врожденными заболеваниями.



Дмитрий Медведев оценив эффективность мероприятий, проведенных в течение 10 месяцев текущего года в отношении инвалидов. В ходе анализа было выявлено, что многие пункты, запланированные представителями верховной власти, не были выполнены на региональном уровне. Основной причиной несоответствий стало отсутствие финансовых возможностей у регионов, которые погрязли в кредитах.



Российские чиновники после пересмотра ряда статей приняли нормативно-правовой документ, который предполагает выделение из государственного бюджета в течение текущего года около 60 миллионов рублей в качестве дополнительных субсидий, предназначающихся для улучшения условия в отношении граждан-инвалидов, проживающих на территории российского государства. Согласно сведениям аналитических служб России, финансовых ассигнований, выделенных государством для инвалидов, в течение 2017 года достигнет 1,5 миллиарда рублей.