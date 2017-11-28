"Черная пятница" и "белая суббота"

На сегодняшний день на территории российского государства актуальна мировая практика ведения масштабных скидок в лице так называемой «черной пятницы». Практика подобного рода пришла на территорию Российской Федерации относительно недавно, около 5 лет назад и довольно хорошо прижилась.



В настоящее время российские чиновники, в частности лидер Министерства торговли РФ, предложил ввести понятие «белой субботы» и узаконить ее в последнюю субботу ноября. Фактически, российские власти предлагают заменить западную традицию распродаж отечественным аналогом. Особенностью «белой субботы» является то, что максимально допустимые скидки будут распространяться на продукцию российского производства.



Оценив масштабы «черной пятницы» и нереально высокий уровень спроса на бытовую технику, мебель, одежду, российские чиновники пришли к выводу, что необходимо заменить западную традицию на аналогичную отечественную, чтобы поднять на ноги и укрепить позиции производителей местного происхождения.



Россияне уже успели оценить по достоинству «черную пятницу». В частности, около 65% респондентов акцентировали внимание, что некоторые товары реализовывались со скидкой, но ее будничная цена порой была значительно ниже. Эксперты в области аналитики утверждают, что в большей степени продавцы пытаются продать дано забытый на складе товар.



Будет ли толк от переименования «черной пятницы» на «белую субботу»? Власти полагают, что, несомненно, будут отмечаться изменения в положительную сторону, так как понятие «белой субботы» будет легализовано в форме нормативно-правового акта. Устанавливающего все основные требования к проведению данного мероприятия с учетом допустимой к продаже продукции.