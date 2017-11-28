"Черная пятница": миф или реальность?

Что ожидали и что получили россияне в день тотальных распродаж?



Последняя пятница ноября на протяжении последних 3-4 лет в России стала именоваться «черной пятницей», символизирующей предоставление в торговых сетях нереально высокие скидки, которые могут достигать 95%. Следует отметить, что данная тенденция пришла на территорию российского государства с запада.



Согласно мнению отечественных экспертов, российская «черная пятница» способствует повышению уровня продаж в предновогодний период, освобождая место на складах от залежалого и давно забытого товара. Аналитики утверждают, что в 65% случаев товар со скидкой продается значительно дороже, чем он стоил до этого момента.



Согласно результатам социологического опроса, россияне ожидали получить глобальные скидки и акции в отношении бытовой техники, одежды и бытовой химии. Что же было на самом деле? Согласно сведениям статистов, средний уровень скидов в отношении мелкой техники достигал 75%, крупная бытовая техника реализовывалась на льготных основаниях по 60%-65%.



Самый высокий ценовой вариации достиг текстильной промышленности. В частности, россияне могли приобрести брендовую одежду со скидкой от 75%до 95%. Бытовая химия и парфюмерия была реализована со скидкой, варьирующейся от 30% до 65%.



Россияне акцентировали внимание, что максимально допустимые скидки прослеживались в отношении товара, пользующегося незначительным спросом, притом приобрести его в обычный будний день порой можно дешевле. Проанализировав уровень продаж ведущих супермаркетом, статисты пришли к выводу, что около 48% товаров было реализовано в «скидочную неделю».