Скоро в Санкт-Петербурге возить пассажиров будут частные трамваи

Как сообщает питерская интернет-газета «Фонтанка», в конце текущего года в культурной столице России начнут функционировать частные трамвайные маршруты, объединенные в единую сеть.



Такое заявление сделал вице-губернатор Санкт-Петербурга И. Албин в выставочном комплексе «ЛенЭкспо» на проходящих тематических мероприятиях, посвящённых развитию энергетической и инженерной инфраструктуры города федерального значения.



Сроки сдачи в эксплуатацию частной трамвайной сети, которую строит в Красногвардейском районе административного центра Транспортная концессионная компания, уже переносились дважды. Сначала сдача объекта планировалась в начале сентября, потом в конце октября. В связи с этим, городские власти предъявили подрядчику соответствующую претензию, согласно которой один день просрочки будет стоить 75 тысяч рублей.



Частные трамваи планируется запустить по четырём внутригородским маршрутам. В результате пуск трамвайной сети, по которой будут курсировать выпускаемый белорусским «Белкоммунмашем» электроподвижной состав, сначала произойдёт от транспортной развязки Ладожского вокзала до широтной Хасанской улицы в историческом районе Пороховые. Далее будет открыто движение по проспектам Наставников и Ириновскому в направлении Рябовского шоссе до железнодорожной станции Ржевка. В этих целях губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко декретировал выделить подрядчику в аренду шестнадцать земельных участков на данных улицах.



Получившие название «Чижик» белорусские трамваи, в разработке которых помимо белорусов участвовали специалисты из Чехии, Испании и Швейцарии, имеют длину в 34 метра и вмещают свыше трёхсот пассажиров. В комфортабельном салоне, где находятся шестьдесят шесть сидячих мест, функционирует кондиционер, системы обогрева, информирования пассажиров и видеонаблюдения, подсчитывания пассажиров. Комфорт добавляют электрические розетки и раздающие интернет роутеры, площадки для детских колясок. Наличие кабин управления с обеих сторон вагона позволяет использовать трамваи без разворотных колец.



Кроме трамвайных путей будет также построено соответствующее депо. В целом, общий объём инвестиций в частную трамвайную дорогу без учёта стоимости подвижного состава составляет порядка шести с половиной миллиардов рублей, из которых около полутора составляют средства из бюджета культурной столицы. Остальные вложения принадлежат «Группе ЛСР». На трамваи планируется затратить порядка тридцати трёх миллиардов целковых.