Матроскина из "Простоквашино" превратят в строителя метрополитена

Поклонники увидят продолжение любимого мультика в январе 2018-го.



Несмотря на то, что современная версия «Простоквашино» является одной из самых ожидаемых экранизаций знаменитого советского мультика в предстоящем году, Эдуард Успенский крайне недоволен положением вещей. Автор Дяди Федора и Матроскина возмущен действиями «Союзмультфильма» и обвиняет мультипликаторов в нарушении авторских прав. По словам детского писателя, анимационная студия не может использовать придуманных им героев для создания своей версии мультфильма. Соответствующее обращение Успенский направил российскому президенту Владимиру Путину.



Напомним, ранее стало известно о том, что «Союзмультфильм» готовится к выпуску 30 новых серий полюбившегося многим мультика, правда, теперь он будет называться «Трое из Простоквашино». Всенародно любимые герои предстанут в новом образе. К примеру, кот займется строительством метроподитена.



Успенский возмущен действиями анимационной студии, поскольку не давал согласия на передачу авторских прав. Единственное, что связывает автора детских книг с «Союзмультфильмом», так это соглашение, которое предполагает совместную работу Успенского со студией. Представители обвиняемой стороны оправдываются, заявляя, что в сценариях новых серий нет ссылок на литературные источники писателя. Также, по словам представителей «Союзмультфильма», авторские права на героев Успенскому не принадлежат, что является довольно странным заявлением.



Стоит добавить, что авторы новых эпизодов предлагают сделать советский мультик более актуальным, «притянув его к сегодняшнему дню» и акцентировав внимание на современных гаджетах. По словам директора киностудии мультипликационных фильмов, «осовремененный» мультик будет более понятен маленьким зрителям, родившимся в век компьютерных технологий.