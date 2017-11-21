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Получены новые свидетельства опасности соли для здоровья

20.11.2017

Получены новые свидетельства опасности соли для здоровьяРезультаты нескольких экспериментов, проведенных зарубежными учеными за последнее время. Согласно полученным данным, чрезмерное употребление соли грозит аутоиммунными заболеваниями и развитием сердечной недостаточности.

Исследователи из США, Бельгии и Германии поставили задачу проверить влияние чрезмерного употребления соли на здоровье. В ходе ряда экспериментов ученые пытались установить связь между уровнем соли в пищевых продуктах и возникновением различных патологий.

Изучая выделения млекопитающих, в рацион которых была введена пища с высоким содержанием соли, ученые обнаружили, что в организмах животных снизилось количество полезных молочнокислых бактерий. В свою очередь, нарушение микрофлоры могло приводить к повышению кровяного давления и вызывать аутоиммунный энцефаломиелит.

Кроме снижения полезных бактерий, ученые обнаружили у животных увеличение количества клеток иммунной системы под названием Т-хелперы 17 типа. Известно, что этот подвид Т-лимфоцитов играет роль в возникновении аутоиммунной патологии. Эти результаты предположительно свидетельствуют и о негативном влиянии поваренной соли на здоровье человека.

Ученые выводы не впервые за последнее время говорят о вреде соли. Так, ранее финские исследователи пришли к заключению о том, что избыток соли в рационе питания грозит развитием сердечной недостаточности. Ученые обнаружили, что риск получить такое заболевание увеличивается в два раза, если чрезмерно употреблять пищевую соль.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, ежедневно следует употреблять не более 8 граммов соли. Всемирная организация здравоохранения придерживается еще более строгой позиции: не более 5 грамм соли в день.

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