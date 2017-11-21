Получены новые свидетельства опасности соли для здоровья

Результаты нескольких экспериментов, проведенных зарубежными учеными за последнее время. Согласно полученным данным, чрезмерное употребление соли грозит аутоиммунными заболеваниями и развитием сердечной недостаточности.



Исследователи из США, Бельгии и Германии поставили задачу проверить влияние чрезмерного употребления соли на здоровье. В ходе ряда экспериментов ученые пытались установить связь между уровнем соли в пищевых продуктах и возникновением различных патологий.



Изучая выделения млекопитающих, в рацион которых была введена пища с высоким содержанием соли, ученые обнаружили, что в организмах животных снизилось количество полезных молочнокислых бактерий. В свою очередь, нарушение микрофлоры могло приводить к повышению кровяного давления и вызывать аутоиммунный энцефаломиелит.



Кроме снижения полезных бактерий, ученые обнаружили у животных увеличение количества клеток иммунной системы под названием Т-хелперы 17 типа. Известно, что этот подвид Т-лимфоцитов играет роль в возникновении аутоиммунной патологии. Эти результаты предположительно свидетельствуют и о негативном влиянии поваренной соли на здоровье человека.



Ученые выводы не впервые за последнее время говорят о вреде соли. Так, ранее финские исследователи пришли к заключению о том, что избыток соли в рационе питания грозит развитием сердечной недостаточности. Ученые обнаружили, что риск получить такое заболевание увеличивается в два раза, если чрезмерно употреблять пищевую соль.



Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, ежедневно следует употреблять не более 8 граммов соли. Всемирная организация здравоохранения придерживается еще более строгой позиции: не более 5 грамм соли в день.