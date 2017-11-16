Сигареты в новом дизайне

В России изменили требования ко внешнему виду упаковки табачных изделий.



На сегодняшний день российские политики активно занимаются переубеждением россиян к своей жизни. В частности, власти реализуют политику, направленную на оздоровление нации путем привлечения населения к здоровому образу жизни. В качестве одной из глобальных мер можно выделить законопроект, который находится на доработке Минздрава. Указанный нормативно-правовой акт предполагает, что к 219 году россияне самостоятельно на добровольной основе откажутся от курения на фоне высоких цен. Минздрав предложил чаще поднимать акцизы в отношении табачных изделий.



Помимо этого, ведомства выдвигали концепцию о поощрении некурящих сотрудников путем сокращения им рабочей недели с текущих 40 до 35 часов. К сожалению, большинство депутатов критично отнеслись к данной идее, в результате чего она была забракована.



В настоящее время Государственная Дума приняла законодательный документ, который предусматривает корректировку дизайна упаковок табачных изделий. В частности, предупреждающая надпись «Курение убивает» или подобная фраза, несущая определенный смысл россиянам, будет располагаться на обеих сторонах упаковки и занимать не менее 50% от общей площади.



Помимо этого, производители табачных изделий ограничены в возможности интерпретаций картинок на упаковке, которые ассоциируются с продуктами питания или безвредными средствами. Также указывать степень «крепости» сигарет запрещено. Теперь россияне не увидят на упаковке разграничения на «мягкие», «легкие» и др.