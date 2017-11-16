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Сбербанк предоставляет акции по потребительским кредитам

15.11.2017

Сбербанк предоставляет акции по потребительским кредитамБлиз Нового года Сбербанк решил подарить россиянам «дешевые кредиты. На территории российского государства на протяжении текущего года ключевая ставка понижалась 5 раз.

В настоящее время ее уровень достиг 8,% в годовом измерении. Представители Центробанка не исключают возможности очередного сокращения указанного финансового показателя, но намерены действовать с высокой осторожностью, исходя из реальных экономических и политических условий, складывающихся в стране.

Администрация Сбербанка в преддверье Нового года решила упростить россиянам и значительно «удешевить» процедуру оформления потребительских кредитов.

В частности, граждане России смогут получить займ потребительского назначения в размере от 500 тысяч рублей под 12,5%-13,5% в годовом эквиваленте. Суммы менее полумиллиона будут выдаваться под чуть больший процент: от 250 000 до 500 000 под 14,5-15,5% годовых.

Кроме того, руководство Сбербанка предусмотрело возможность рефинансирования долга под 12,5% в годовом измерении.

Следует отметить, что на протяжении октября текущего года Сбербанк уже понижал процентные ставки в сфере кредитования. Помимо этого, указанный кредитный институт предлагает россиянам выгодно вложить свободные денежные средства. В честь новогоднего праздника указанный банк активировал две депозитные программы «Просто 7%» и «Просто 6,5%».

Эксперты также отмечают, что другие представители банковского сектора также готовят новогодние акции в отношении кредитов.

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