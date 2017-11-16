Сбербанк предоставляет акции по потребительским кредитам

Близ Нового года Сбербанк решил подарить россиянам «дешевые кредиты. На территории российского государства на протяжении текущего года ключевая ставка понижалась 5 раз.



В настоящее время ее уровень достиг 8,% в годовом измерении. Представители Центробанка не исключают возможности очередного сокращения указанного финансового показателя, но намерены действовать с высокой осторожностью, исходя из реальных экономических и политических условий, складывающихся в стране.



Администрация Сбербанка в преддверье Нового года решила упростить россиянам и значительно «удешевить» процедуру оформления потребительских кредитов.



В частности, граждане России смогут получить займ потребительского назначения в размере от 500 тысяч рублей под 12,5%-13,5% в годовом эквиваленте. Суммы менее полумиллиона будут выдаваться под чуть больший процент: от 250 000 до 500 000 под 14,5-15,5% годовых.



Кроме того, руководство Сбербанка предусмотрело возможность рефинансирования долга под 12,5% в годовом измерении.



Следует отметить, что на протяжении октября текущего года Сбербанк уже понижал процентные ставки в сфере кредитования. Помимо этого, указанный кредитный институт предлагает россиянам выгодно вложить свободные денежные средства. В честь новогоднего праздника указанный банк активировал две депозитные программы «Просто 7%» и «Просто 6,5%».



Эксперты также отмечают, что другие представители банковского сектора также готовят новогодние акции в отношении кредитов.