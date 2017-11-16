Будут и идентифицировать россиян по симкам?

Предложение об электронном установлении личности через сим-карты раскритиковали.



Во всем мире стремятся развивать новые технологии, основывающиеся на биоматериалах и электронике. В настоящий момент российские чиновники задумались о возможности идентификации личности посредством симкарт. Согласно предложению политиков, с помощью указанной части коммуникации можно будет устанавливать все основные информационные данные. Власти актуализировали данный способ тем, что на сегодняшний день сотовый телефон не имеет лишь младенец.



Предложение о новом способе идентификации в России претерпело небольшой крах. С одной стороны, чиновники понимали, что данный метод позволит значительно ускорить работу правоохранительных органов, судебных приставов и др. для действия дано концепции требуется немало усилий по кооперации нескольких ведомств в одно единое звено. С другой стороны, сим-карты не имеют прочной безопасной системы защиты данных. Кроме того, в 30% случаев одной симкой может пользоваться несколько человек, что подрывает способность идентификации граждан.



Власти также отметили, что сим-карта – явление же устаревшее. Необходимо идти в ногу со временем. Также власти отметили, что в целом идентификация личности граждан России посредством сим-карт используется же в настоящий момент в социальных сетях, сайте Госулуг. Несмотря на распространенность данного метода установления личности, он является не самым эффективным и безопасным.



Российские чиновники проголосовали против данной концепции и намерены искать более современные способы идентификации личности.