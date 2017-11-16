Россия запускают рейсы в обход Украине

В виду напряженны отношений и небезопасности на территории украинского государства, Россия нашла альтернативу жд-поездкам «мимоходом».



На сегодняшний день Киев не перестает утверждать о незаконности «присвоения» Крыма и намерении вернуть его в свои владения. На территории самой Украины по-прежнему неспокойно. Около 45% украинцев в настоящее время живут на территории России и не сожалеют о «побеге».



После того, как на территории Украины был совершен «политический переворот», покоя там не наблюдается. Киевские власти пытаются «додавить» Донбасс и ЛНР, чтобы вернуть их под свое влияние. Мирные жители страдают из-за прихотей украинских чиновников, которые пытаются удовлетворить свои капризы и не желают признавать о распаде государства.



После того, как российскую конкурсантку не допусти к участию во всемирном конкурсе «Евровидение-2017», многие страны поняли, что Украина отыгрывается на России, как может. Российское государства во избежание более серьезного конфликта по максимуму ограничила сотрудничество с Киевом.



В настоящее время российские чиновники нашли способ обходить Украину стороной. Ранее, путешествия по свету с помощью железнодорожных перевозчиков был основан через Украину. Из-за неспокойной и небезопасной обстановки, многократных подрывах транспортных путей, Россия сумела построить «обходной путь». В сентябре текущего года по новой железной дороге ходили только грузовые поезда. С 15 ноября 2017 года россияне смогут направляться в интересующие их города и государства «в обход» Украине.



В новом маршруте предусмотрены рейсы до Адлера, Кисловодска, Анапы, Новороссийска. Власти акцентировали внимание, что «мимоходная дорога» расположена исключительно на территории российского государства, что повышает уровень безопасности пассажиров и способствует улучшению пропускной способности инфраструктуры.