Россия может победить в исторической схватке с США

Американское издание Wall Street Journal в субботу (11 ноября) выпустило заметку, с тревожащим душу американских фермеров названием «Возрождающиеся фермеры России выдавливают США с рынков зерна». Коротко суть новости можно охарактеризовать одной фразой – американские производители зерна проигрывают своему старому сопернику – России.



Очередной рекордный урожай пшеницы в России, который составил восемьдесят три миллиона тонн, снизил цены на пшеницу на мировом рынке, говорится далее в тексте. Цены на зерно упали в общей сложности на двадцать пять процентов, что сильно бьет по карману м=американских фермеров.



Министр сельского хозяйства Ткачев уже успел прокомментировать эту информацию. Он заявил, что «это их (США) проблемы.» А лихорадит американцев на фоне нашего рекордного урожая в 130 миллионов тонн, продолжил Ткачев. Министр особо подчеркнул, что наши зерновые культуры являются качественными и экологически чистыми, в отличие от сельхозпродукции многих других стран.



Все это происходит на фоне падения стоимости зерна и выгодной для российских экспортеров курсовой разницы рубль-доллар