"Новогодние напитки" в России могут подорожать

Эксперты утверждают, что вина и шампанское может подорожать примерно на 15%.



На сегодняшний день россияне начали задумываться о Новом годе. Согласно социологическому опросу, около трети населения уже обдумывают праздничное меню, около 15% граждан приступили к покупке напитков.



В настоящее время эксперты в области ритейла утверждают, что к Новому году стоимость спиртных напитков, а также шампанского может подорожать. Средний рост стоимости одной бутылки объемом 0,75 литра предполагается на уровне 10-15%.



Тенденция роста ценовой политики в отношении вин и шампанского специалисты увязывают с тем, что за рубежом владельцы виноградных плантаций на фоне неблагоприятных условий собрали урожая меньше, чем обычно. В соответствии с данными иностранных средств массовой информации, импортеры недобрали около 20-25% винограда. Из-за малой урожайности импортеры вынуждены поднять цены на шампанское, а также винные напитки.



В свою очередь, отечественные производители новогодних напитков» повышать стоимостное выражение своей продукции не намерены, но очень надеются на то, что российские чиновники поднимут планку минимальной розничной цены, которая на текущий момент составляет 164 рубля за бутылку объемом 0,75 литра.