Обслуживание газового оборудования хотят поручить УК

Власти предлагают снять ответственность с граждан и перенести ее на управляющие компании.



В настоящее время в рамках Государственной Думы обсуждается законопроект, который предусматривает ликвидацию управляющих компаний из платежной цепочки. Российские чиновники акцентировали, что администрация управляющих компаний в 75% случаев переводит средства поставщикам за потребленные ресурсы с опозданием, в связи с чем образуется просрочка, непонятная гражданам России, которые своевременно оплачивают услуги жилищно-коммунального хозяйства.



В ходе обсуждения у политиков возник новый вопрос: чем вообще будет заниматься УК, кроме обслуживания домов и контроля за общедомовыми механизмами?



Депутаты Государственной Думы предлагают установить за управляющими компаниями новую обязанность по слежению за состоянием газовых приборах в квартирах. На текущий момент ответственность за должное состояние столь серьезных и опасных предметов бытового обслуживания несут жильцы.



По мнению политиков России, УК должны заключить с жильцами договор об обслуживании газового оборудования. На основе данного договора УК будет добиться от газовых служб своевременной проверки и устранения неполадок мелкого характера. Согласно социологическому опросу, около 25% россиян сталкиваются с отказом в обслуживании из-за «незначительных» отклонений в работе техники газового назначения. УК будет полностью нести ответственность за все, что случается на ее территории.



Таким образом, политики предлагают повысить уровень безопасности и газового обслуживания через УК.