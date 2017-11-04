Застройщики начали выпускать облигации

Ужесточение мер в отношении застройщиков заставило их искать новые способы привлечения капитала на законных основаниях.



На сегодняшний день более 35% россиян, желающие приобрести квартиру от застройщика, остались жертвами нерадивых строительных компаний.



В целях создания прочной базы строительства и защиты интересов дольщиков, российские чиновники создали Фонд долевого строительства, который призван получать сбор от застройщиков и в случае их банкротства выплачивать дольщикам компенсацию. Данная мера призвана обезопасить интересы россиян в покупке недвижимости на первичном рынке, а также повысить гарантии со стороны застройщика.



Ранее Владимир Путин выступал за отказ от долевого строительства и обеспечение застройщиков «льготными кредитами» через банковские структуры. Данное предложение главы государства проходить стадию разработки и юридического сопровождения. Власти планируют к 20210 году полностью отказаться от долевого строительства с участием средств граждан.



В настоящее время эксперты отметили новую тенденцию по привлечению капитала строительными компаниями. Некоторые представители строительной отрасли отважились на выпуск облигаций. В частности, известная группа компаний «Самолет» реализовала на бирже облигационные займы на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Срок погашения ценных бумаг настанет по истечении 5 лет, ставка установлена на уровне 11,5% годовых.



Российские чиновники отмечают, что данный случай не первый на бирже. Ранее застройщики также успешно капитализировали средства на строительство посредством размещения облигаций. На современном этапе экономических отношений застройщикам довольно сложно договориться с банками при получении кредита на льготных условиях, что заставляет их идти на биржу. Эксперты полагают, что новый «тренд» в отношении привлечения капитала в строительную отрасль будет развиваться далее.