Противостояние Минздрава и производителей табачных изделий: кто выиграет?

Табачники просят оставить состав продукции под «секретом». На сегодняшний день российские чиновники призывают граждан вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек и направить энергию на оздоровление нации.



Ранее представители Минздрава России выступали с предложением о постепенном повышении акцизов в отношении продукции табачного производства, что заставит граждан добровольно отказаться от курения. Согласно предварительным аналитическим данным, к 2022 году около 70% россиян бросят курить из-за слишком высоких цен на сигареты.



Согласно нормативно-правовому акту, разработанному министерством здравоохранения России, производители тачных изделий должны будут публиковать на упаковке состав продукта. В свою очередь, производители табачной сферы призывают оставить состав продукта под «секретом», который урегулирован международным правом и дает им такую возможность.



Производители табачных изделий утверждают, что действия, предложенные Минздравом, приведут к ликвидации данной отрасли в России. В свою очередь, представители Министерства здравоохранения российского государства утверждают, что предложенные ими меры, в первую очередь, обезопасят детей и подростков, желающих впервые испробовать сигареты. Россияне же самостоятельно буду принимать решение в отношении курения, исходя не только из финансовых возможностей, но и непосредственно желания курить.