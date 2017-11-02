"Ревизорро" заглянет в школы и детсады

Ведущая популярного шоу заинтриговала новым проектом на Первом.



Популярная журналистка Елена Летучая, прославившаяся благодаря шоу «Ревизорро» на канале «Пятница», решила заглянуть с проверкой в российские образовательные учреждения и поликлиники. Знаменитость анонсировала запуск проекта «Летучий отряд», который скоро стартует на Первом канале.



По словам журналистки и продюсера, от проверки не уйдет никто. Елена и ее сподвижники будут строго проверять школы, оздоровительные центры, поликлиники и дошкольные учреждения на соответствие основным санитарно-гигиеническим требованиям. Важной новостью ведущая поделилась с подписчиками в своем Инстаграме.



Летучая уточнила, что ее приход в журналистику обусловлен главным фактором – стремлением помогать людям. Она счастлива, что у нее есть возможность следовать своим принципам. В средствах массовой информации подчеркивается, что ведущая будет обращать внимание на все сообщения, которые поступят на веб-сайт телеканала или в соцсети. Каждый, кто хочет попросить Елену организовать проверку в своем городе, может написать соответствующее письмо, при этом следует указать хештег #летучийотряд.



Пока о дате выхода новой передачи мало что известно. Кроме того, ходят слухи, что телеведущая покинула «Пятницу» ради более высоких гонораров. Теперь обновленную версию «Ревизорро» будет транслировать Первый канал, куда очаровательную блондинку якобы переманил Иван Ургант.