Будет ли запрещено долевое строительство в России?

Владимир Путин поручил разработать проект, предусматривающий отказ от долевого строительства.



В настоящее время на территории страны около 20% населения можно отнести к категории «жертвы, обманутые нерадивыми застройщиками». Ежемесячно на просторах сети Интернет появляются сведения, согласно которым десятки жителей того или иного города бастуют, устраивая голодовки и несанкционированные митинги, против застройщиков, которые не выполнили в полной мере своих обязанностей. К сожалению, зачастую подобные забастовки заканчиваются плачевно: в ходе голодовки погибают люди, в ходе митинга и разборок многие россияне получают серьезные травмы, а результат не изменен – застройщик не доводит начатое дело до конца.



Ранее власти РФ отметили, что в борьбу с нерадивыми застройщиками вступил уникальный фонд, которые предусматривает возмещение ущерба обманутым гражданам, если застройщик обанкротился или по иным причинам не может завершить строительство недвижимого имущества. Кроме того, граждане смогут проверять, перечислял ли застройщик средства в указанный Фонд, тем самым уточник легальность его действий на территории России.



В настоящее время Владимир Путин поручил ведомствам разработать нормативно-правовой акт, который предусматривал бы отказ от долевого строительства и привлечение в деятельность застройщиков банки, которые должны будут предоставлять кредит с максимальными скидками. Министерство финансов, Минэкономразвития, Министерство строительства и иные ведомства приступили к совместной разработке законодательного документа и обсуждению нюансов, а также возможностей государства в частичном финансировании деятельности застройщиков при использовании кредитных средств.



Разработка новой концепции строительства направлена на уменьшение числа обманутых дольщиков и предоставление гарантий, которые придадут надежность, безопасность и легальность возведению недвижимости со стороны застройщика.