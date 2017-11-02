В России могут появиться социальные карты для детей

Власти прорабатывают детали относительно социальных карт для детей.



Несколькими месяцами ранее российские чиновники неоднократно отмечали необходимость поддержки отечественного производства в сфере детского питания.



На сегодняшний день около 75% мам предпочитают приобретать детское питание, произведенное за рубежом. Российские власти уверены, что качество питания для детей раннего и дошкольного возраста отечественных производителей не уступает товарам данной отрасли импортного происхождения.



В настоящее время Минпромторг намерен разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий возможность предоставления карт социального характера в отношении детей раннего возраста.



Новая концепция поддержки российских семей и отечественных производителей предполагает выделение на ежемесячной основе на каждого ребенка суммы в размере 2000 рублей. Указанная величина денежных средств будет перечисляться на специальную социальную карту. Российские чиновники акцентировали внимание на том, что потратить средства будет возможно лишь при покупке товаров для детей отечественного производства.



На пробную версию проекта власти готовы выделить около 50 миллиардов рублей. Согласно предварительным подсчетам экспертов, в рамках указанной суммы, которую готово выделить государство, получать социальное пособие для детей смогут лишь малообеспеченные семьи.



На текущий момент Минпромторг и Минтруда обсуждают возможность создания и реализации соответствующего нормативно-правового акта. Министерство финансов заявило, что не получало предложений по планированию расходов на реализацию указанной идеи.