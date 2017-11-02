О запрете купли-продажи дипломных, курсовых диссертационных работ

Реклама о написании выпускных квалификационных работ и диссертаций будет запрещена.



На сегодняшний день сеть Интернет буквально пестрит объявлениями по написанию курсовых, дипломных работ и иных проектов в рамках образовательной программы. Российские чиновники полагают, что в отношении данной деятельности необходимо ввести одну из мер: запрет на ее осуществление или соответствующее налогообложение.



К сожалению, большая часть авторов работ не регистрируются в соответствующих органах и не предоставляют декларации о доходах, получаемых в ходе написания тех или иных научных работ на платной основе. Данный факт делает невозможным внедрение того или иного вида обязательного платежа в отношении авторов научных «произведений».



Согласно социологическому опросу, организованному на территории 10 регионов страны, около 78% респондентов ответили, что заказывают выпускные квалификационные проекты и курсовые работы за определенную плату. Около 7% обучающихся выполняют задание самостоятельно. 15% опрошенных граждан отметили, что поступают по возможности: если финансы позволяют, то ни заказывают работу.



Российские чиновники предлагают запретить рекламу, которая демонстрирует возможность заказать или купить диссертацию, курсовую или дипломную работу. Помимо этого, власти предлагают обязать ВУЗы публиковать выпускные квалификационные работы на своих официальных сайтах. Исключением станут лишь те проекты, которые содержат сведения, относящиеся к государственной или коммерческой тайне. Корректировать текст работы, размещенной на информационном портале ВУЗа, будет невозможно. Власти намерены принять окончательное решение по данному вопросу до 15 ноября текущего года.