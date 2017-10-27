Хэллоуин: дата и традиции праздника

Дата и традиции праздника



Хэллоуин принято отмечать 31 октября перед Днем Всех Святых (католический праздник). Считается, что в предпраздничный вечер нечисть гуляет по улицам в поисках жертвы. Чтобы не попасть в лапы демонов или чертей, необходимо «смешаться» с ними. Для этого люди маскируют «человеческий облик» за жуткими костюмами.



Основной атрибут праздника — тыква или «светильник Джека». Данное украшение известно многим, но не каждый знает историю этого необычного символа.



Старая легенда



Давным-давно жил хитрый купец. Он очень любил выпивку. В одном из заведений купец встретился с дьяволом, который потребовал душу пьяницы. Купец согласился обменять душу на деньги, которыми можно заплатить за вино. Дьявол пошел на сделку и обратился в монету. Купец не потратил монету, а бросил ее в карман, в котором хранил серебряный крест. Дьявол стал молить о свободе. Пьяница освободил его в обмен на несколько лет жизни. Спустя годы дьявол вернулся за душой. Купец попросил в качестве предсмертного желания спелое яблоко. Дьявол, срывая яблоко, не сразу заметил на ветке дерева серебряный крест и потерял силу. Пьяница освободил дьявола в обмен на то, что тот не заберет его в ад.



Дьявол сдержал обещание. Но пьяницу, конечно, не пустили в рай. Купцу пришлось бродить по измерениям. Чтобы не заблудиться, он сделал из тыквы светильник и вставил внутрь свечу. Имя купца – Джек.



Так появилась традиция использовать «фонарь Джека» в украшении домов и магазинов.